مستشفى جراحة المسالك الجامعي بأسيوط تنظم حفل تكريم لإحدي الممرضات

نظم مستشفى جراحة المسالك الجامعي بأسيوط حفل تكريم إحدي الممرضات لبلوغها سن التقاعد برعاية الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور أحمد عبد الحميد نائب مدير المستشفى ومدير شوؤن جودة الرعاية الصحية، وتحت إشراف الدكتورة إصلاح عبد المنعم مديرة إدارة التعليم المستمر.

شهد الحفل حضور العديد من الأطباء والمديرة العامة للتمريض زينب أحمد عبد الباقي، ومدير الاستراحات جمال فتحي الصاوي، بالإضافة إلى عدد من العاملين وأعضاء هيئة التمريض.

وأشاد جميع الحضور بجهود سعدية مصطفى المتميزة خلال فترة عملها في المستشفى. وقد تم تنظيم هذا الحفل تقديرًا للمساهمة التي قدمتها في إنجاز وتطوير العمل في المستشفى، حيث كانت تعمل بجهد وإخلاص خلال فترة خدمتها.

تعتبر سعدية مصطفى مثالاً يحتذى به في الاجتهاد والتفاني في العمل، وقد تم تكريمها بشهادة تقدير وهدية تذكارية. وعبرت سعدية عن امتنانها وسعادتها بهذا التكريم، مؤكدة على مدى انبهارها بروح الفريق العالية في المستشفى وتعاون جميع العاملين في تحقيق الأهداف المشتركة.

يعد هذا التكريم دليلاً على التقدير الذي يحظى به العاملون في المستشفى وتشجيع الجهود المتميزة في نشر ثقافة التطور والتحسين المستمر في مجال الرعاية الصحية. ويعزز هذا الحفل روح الترابط والتعاون القائم بين جميع أعضاء فريق العمل في المستشفى.

إن تكريم سعدية مصطفى يعكس التزام إدارة المستشفى بتقديم الدعم والتقدير للعاملين الذين يسهمون بشكل فعال في تطوير العمل وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية. ويعد هذا الأمر دليلاً على رؤية المستشفى في تحقيق التميز والريادة في مجال رعاية المرضى وتطوير مهارات وقدرات العاملين.