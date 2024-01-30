المستكاوي: فيتوريا ارتكب كل الأخطاء الفنية في بطولة الأمم الإفريقية (فيديو)

انتقد حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، أداء روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: " فيتوريا كان متفاجئ أثناء إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية.. قدم أداء جيدا قبل ذلك وفي البطولة وارتكب كل الأخطاء الفنية".

لم نستحق الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا

وأضاف حسن المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على فضائية "دي أم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حزن المصريين بعد الخروج من البطولة طبيعي ولم نستحق الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، مشددًا على أن هذه البطولة تثبت أن التسويق وعدد النجوم المحترفين وأرقام المدرب قبل البطولة وتاريخه غير صحيح وليس تقييما حقيقيا للمستوى والمستويات تظهر على أرض الملعب.

وأشار حسن المستكاوي إلى أن كبار البطولة خرجوا وكانوا مرشحين لحصد البطولة، مؤكدًا أن فيتوريا لعب 14 مباراة قبل بطولة أمم أفريقيا وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ومصر لعبت في مباراتي بلجيكا والجزائر بشكل جيد، ودلالات الفوز هي قوة الخصم وليس التاريخ.

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لا يستحق البقاء بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.



ومن جانبه، قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" فيتوريا لم يقدم أى شئ للكرة المصرية ومحدش كان عارفه قبل توليه تدريب منتخب مصر.

وأضاف:" فيتوريا مدرب أندية وليس منتخبات ، وازاي يحصل علي 200 ألف يورو ، مبلغ كبير جدا جدا، لأول مرة أعرف أن مدرب يوقع على تعاقد بدون أى شروط من أجل تحقيق البطولات.

وتابع:" فيتوريا حتي الآن لم يقدم لاعب للكرة المصرية وكنا أسوأ منتخب فى كأس الأمم الأفريقية بسبب الفشل الفني والإداري للمنتخب الوطني، ولابد أن يرحل.

ويذكر أن منتخب مصر خسر أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح.