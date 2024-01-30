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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجدي عبد الغني: فيتوريا لم يترك بصمة مع الكرة المصرية

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لا يستحق البقاء بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" فيتوريا لم يقدم أى شئ للكرة المصرية ومحدش كان عارفه قبل توليه تدريب منتخب مصر.

وأضاف:" فيتوريا مدرب أندية وليس منتخبات ، وازاي يحصل علي 200 ألف يورو ، مبلغ كبير جدا جدا، لأول مرة أعرف أن مدرب يوقع على تعاقد بدون أى شروط من أجل تحقيق البطولات.

وتابع:" فيتوريا حتي الآن لم يقدم لاعب للكرة المصرية وكنا أسوأ منتخب فى كأس الأمم الأفريقية بسبب الفشل الفني والإداري للمنتخب الوطني، ولابد أن يرحل.

ويذكر أن منتخب مصر خسر أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح.

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