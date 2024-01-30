أمر قاضي المعارضات بالمنصورة، تجديد حبس سائق تاكسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول واقعة قيامه بالتخلص من شقيقه دهسا بسيارة تاكسي بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة لخلاف بينهم على الميراث.

لعنة الميراث ..تجديد حبس سائق تاكسي دهس شقيقه حتي الموت بالدقهلية

اعترف المتهم سامح..س.ا، 45 عاما، تفصيليا بتفاصيل ارتكابه لجريمته، وقال المتهم إنه ارتكب الواقعة وذلك بعد خلاف بينه وشقيقه على ميراث منزل، إلا أن شقيقه الأكبر المجني عليه كان دائم الرفض إعطاءه حقه الشرعي في الميراث، فقرر الانتقام منه والتخلص منه.

سائق يقتل شقيقه دهسًا بسبب الميراث في الدقهلية

كانت البداية بتلقي مديرأمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ ل مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بإصابة شخص بعدما دهسه شقيقه بسيارته بمنطقة كفر البدماص دائرة القسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة برئاسة رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المدعو محمد سليمان أحمد سالم، 49 عامًا، بكسر بالفخذ وكدمات متنوعة وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

وبسؤال أحد شهود الواقعة ويدعى محمد إ. أ، 45 عامًا عامل، ومقيم بمنطقة كفر البدماص أكد ان السيارة التي دهسته تاكسي تحمل أرقام " د ط ع 7195 "، قيادة شقيق المصاب الأصغر ويدعى "سامح سليمان احمد"، 42 عامًا، سائق وذلك بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وحضر المتهم بعد ذلك وقام بتسليم نفسه واعترف بارتكاب الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة وتحرر عن ذلك المحضر 929 لسنة 2024 وأصدرت قراراتها السابقة بحبس المتهم