الزمالك يوافق على إعارة محمد طارق للمصري البورسعيدي

موسم الانتقالات الشتويه

وافق مجلس إدارة نادي برئاسة حسين لبيب على إعارة محمد طارق الظهير الأيمن إلى المصري البورسعيدي لمدة موسم ونصف فى إطار موسم الانتقالات الشتويه ويجيد محمد طارق اللعب في مركز الظهير الأيمن، وكذلك مركز قلب الدفاع.

وبشكل عام لعب محمد طارق مع الزمالك 26 مباراة في مختلف البطولات.

وكان المصري تعاقد رسميا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع صلاح محسن بعد رحيله من الأهلي، وحسين فيصل من سموحة.

من ناحيه أخرى نجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى سباق الزمن بعد أن ابرم عدد من الصفقات لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم فى

فى فترة الانتقالات الشتويه وآخرها كان ضم ناصر ماهر مهاجم فيوتشر مقابل انتقال عمرو السيسي بيع بشكل نهائي

واعارة عبدالله محمد وعلي ياسر لفيوتشر كما نجح فى التعاقد مع محمد شحاته لاعب خط وسط طلائع الجيش لمدة أربع مواسم ونصف وأيضا أمس محمد عاطف مهاجم طنطا أربع مواسم ونصف ووقع أيضا اللاعب الغيني ترافي موتياب تح السن أربع مواسم ونصف كما اقترب عبد الله السعيد حيث لم يبقى سوى الرتوش الأخيره.