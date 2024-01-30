الدقهلية تتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا واجا والسنبلاوين ونبروه لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

اقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ ازالة تعدي ع الارض الزراعية بقرية دميرة بالقيام بزرع اعمدة حديدية وصبها بقواعد خرسانيه وتغطيتها بمفرش مشمع تمهيدا لاستكمال التعدي بعمل سور وتمت الازالة علي الفور وتم مصادرة الاعمده وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة بمشاركة رئيس الوحدة المحلية للقرية ومسئولي الزراعه والوحدة الفنية المختصه..

واكد إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة شربين انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لحوائط دور ثالث علوى بدون ترخيص بناحية قريه الجلاوينه على مساحة ٧٠ متر مربع مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..

واوضح حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بناحية قرية منشأة هلال التابعه للوحده القرويه بكفر الروك وذلك بعمل بروز 50سم بطول 3م على شارع 4م لمخالفة شروط الترخيص وتم ازالة المخالفة علي نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم متابعة تنفيذ ازاله فوريه لأحد المواطنين بناحية عزبة نديم التابعه لقرية الرمزيه بالوحده القرويه بالمقاطعة قام ببناء غرفه على مساحة ١٢ متر مربع داخل سور وتمت الازالة علي نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه..

واشار اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة...



