أول عملية زرع شريحة برأس بشري... تحدِ جديد ل إيلون ماسك

أثار رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن نجاح أول عملية زرع شريحة برأس بشري، وقال عبر حسابه على منصة إكس أن شركته الناشئة فى مجال التكنولوجيا العصبية Neuralinkنجحت فى زرع شريحة دماغية فى أول مريض بشري.

مسارات اتصال مباشرة بين الدماغ البشرى وأجهزة الكمبيوتر

وتعتبر العملية، علامة فارقة ومهمة للشركة التي أسسها ماسك فى عام 2016 بهدف إنشاء مسارات اتصال مباشرة بين الدماغ البشرى وأجهزة الكمبيوتر، وتستهدف شركة نيورالينك تحسين القدرات البشرية بشكل كبير ومعالجة الاضطرابات العصبية مثل مرض التصلب الجانبى الضمورى (ALS) ومرض باركنسون.

وأكد ماسك أن المستخدمين الأوائل للتقنية من المحتمل أن يكونوا أفرادًا فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم وأوضح التأثير المحتمل من خلال تخيل سيناريو يستطيع فيه شخص مثل البروفيسور الراحل ستيفن هوكينج التواصل بسرعة تفوق سرعة الكاتب المحترف أو البائع بالمزاد.

فيما قال إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة يوم الأحد وإنه يتعافى بشكل جيد.

فيما وصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان، وأفادت نيورالينك على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.