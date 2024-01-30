أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس المتهم بقتل زوج أخته خلال مشاجرة بينهما في الطالبية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقته خلال مشاجرة بالطالبية

وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

التحقيق في قتل شاب على يد زوج شقيقته

وكشفت التحقيقات، أن الزوج الضحية كان دائم الاعتداء بالضرب على زوجته بسبب خلافات بينهما، مما دفع الزوجة للاستنجاد بأخيها.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، توجه المتهم (شقيق الزوجة) لمعاتبة الزوج على ضربه لأخته، فنشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل الشقيق سلاحا أبيض، وسدد طعنة نافذة له، فسقط قتيلا.

وقد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن المتهم قتل زوج أخته بسبب معاتبته على ضربه لشقيقته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

بسبب مخدر الآيس..حبس المتهمين بالتشاجر في البساتين

كما امرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس ٤ متهمين بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب مخدر الآيس في منطقة البساتين ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وتلقى رئيس مباحث قسم البساتين ، بلاغا من الأهالي يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين، في شارع بير أم سلطان بمنطقة البساتين ، وإصابة بعض الأفراد، وعلى الفور تمت السيطرة على المشاجرة، وضبط أفرادها الأربعة.

وأكدت تحريات المباحث الأولية، أن المشاجرة وقعت بين طرف أول"محمد" 26 سنة عاطل وشهرته "الديب" مصاب بجرح نافذ بالبطن-، وابرهيم 25 سنة عاطل مصاب بطعنة في الرجل اليسرى، وطرف ثاني: محمود 26 سنة عاطل وشهرته “عفشة”، مصاب بكدمة بالأنف وجرح بالجبهة وحسن 23 سنة عاطل، وذلك بسبب مخدر الأيس، حيث تعدى كل منهم على الآخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.