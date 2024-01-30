لقاء ماراثوني بأمم آسيا .. كوريا الجنوبية تتخطى السعودية بركلات الترجيح وتتأهل لربع النهائي

حسم منتخب كوريا الجنوبية تأهله إلى الدور الربع النهائي من منافسات بطولة كاس الأمم الاسيويه التي تستضيف دولة قطر فعاليتها عقب تغلبه على نظيره السعودي مساء اليوم الثلاثاء برباعية مقابل هدفين بركلات الترجيح.

وانتهى وقت اللقاء الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما بعد ان تقدم المنتخب السعودي في الدقيقه 46 من زمن اللقاء وعقبه منتخب كوريا الجنوبية بتسجيل هدفا قاتلا عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع في الشوط الثاني.

واحتكم المنتخبان إلى شوطين اضافيين لكنهما لم يحملان أي تطورات جديدة على صعيد النتيجة ليتم اللجوء الى ركلات الترجيح التي اعلنت فوز كوريا الجنوبيه وعبورها الى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر ان يلاقي المنتخب الكوري نظيره الاسترالي في ربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل المنتخبين على النحو التالي..

الأخضر السعودي..

حراسة المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

كوريا الجنوبية..

حراسة المرمى: هيون وو جو

الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون

الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج

الهجوم: سون هيونج مين