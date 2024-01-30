محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ظهر اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ

وذلك بعد قيام رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتفقد الوحدة البيطرية بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، استعدادا لاقامة فعاليات سباقات الهجن المحليه والدولية.

يشار إلى أن مضمار الهجن بشرم الشيخ يعد أفضل مضمار لسباقات الهجن فى أفريقيا بالإضافة إلى أنه من ضمن أفضل خمس مضامير للهجن على مستوى العالم.

و قد تم تجهيز الوحدة البيطرية بالمضمار بأحدث الأجهزة و المعدات البيطرية و ذلك لدعم الجمال المشاركة فى السباق لكونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، وتم توفير الشرائح الإلكترونية (الميكروشيب) والأدوية اللازمة للجمال المشاركة.

حضر اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة والدكتورة رحاب الجوهرى مدير عام الطب البيطرى.