محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات التدريب الخاص بدعم الجهاز المركزي للتعبئة

في إطــار التنسيق والتعــاون بين محافظة جـنوب سيناء والجهــاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبناءً على نتائج زيـارة بين معالــي السيد المحافظ والسيد رئيـس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شهد اللواء الدكتور/خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،اليوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 بدء فعاليات التدريب الخاص بدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لدعم آلية رصد البيانات ومنهجيات العمل واستخدام التقنيات المتقدمة، وذلك لعمل بعض الدراسات على مدينة دهب.

وأقيمت فعاليات التدريب بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، و بحضور كلا من الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة.

وقد أشــار السيد المحافظ إلى أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء في الاحصاءات والمشاريع القومية التي تهم الدولة، والتي تساعد في تحقيق أهداف التنمية والرفاهية العامة

كما أشار سيادته إلى أهمية التدريب للوصول إلى بيانات دقيقة وتنسيق الجهود، كذلك أهمية بناء القدرات لمنسوبي المحافظة لنتمكن من الحصول على بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتطوير وتحسين الخدمات بالمحافظة.

كما أشار سيادته إلى تقديم كل الدعم للعاملين من الجهاز والمحافظة في تنفيذ الدراسة المطلوبة في مدينة دهب.

وعلى هذا النحو، فإن التدريب الخاص بدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد البيانات لمدينة دهب، يعتبر من التدريبات المهمة التي تساعد في تطوير قدرات العاملين من محافظة جنوب سيناء، وحصول المحافظة على بيانات دقيقة، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وقياس الأداء وتقييم البرامج والمشروعات.