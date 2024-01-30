انطلاق فاعليات القافلة التوعوية "بالوعى مصر بتتغير للافضل" بنجع حمادي

انطلقت فعاليات القافلة التوعوية بالوعى مصر بتتغير للافضل بمركز شباب قرى هو التابع لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وذلك بحضور بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة بالمركز ومحمد عبد الحميد رئيس قرية هو و ممدوح مسلم مدير وحدة التضامن الاجتماعى بنجع حمادى ومدير وحدة حقوق الانسان بالمركز مدير وحدة حماية الطفل بالمركز ومدير وحدة السكان والتنمية بالمركز ومحمد خلف الله بادارة المتابعة الميدانية بالمركز.

القافلة تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء والولاء.

الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا حصر الأسر الاولي بالرعاية وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعدهم بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، و مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الإقتصادى، وتقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

بالاضافة الى برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل.

فضلاً عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» ، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، واكد اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ان الوحدة وبالتعاون مع وحدة الشئون الاجتماعى لا تدخر جهدا فى تذليل المعوقات والعرقايل المقدمة للمواطن النجعاوى.