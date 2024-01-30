إزالة منزل آيل للسقوط في فاو بحري بمركز دشنا

قال قاسم عبد الراضى نائب رئيس مجلس مدينة دشنا بقنا، أن المنزل الذى تم ازالته على مساحة 100م² مكون من طابقين بالطوب اللبنى والطين وتعرضا إثر عوامل الجو إلى حدوث تصدعات وتشققات بالغة أدت إلى إنهيار بعض الأجزاء.

وأضاف قاسم عبد الراضي نائب المدينة قائلاً أنه تمت معاينة المنزل، من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة وأمر بإخلاء المنزل، مؤكدا انه لاتوجد خسائر في الارواح، وتم التعامل الفورى مع نواتج الإنهيار بواسطة معدات الوحدة المحلية ليعود الوضع كما كان عليه.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، المواطنين بضرورة التبليغ الفوري عن اي منشآت آيلة خاصة بهم قد تسبب الضرر لاتخاذ اللازم في اسرع وقت، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة إتخاذ اللازم حيال المنشآت الآيلة للسقوط بإعتبار أن المبانى الآيلة للسقوط من الملفات التى تؤرق الجهات التنفيذية، وذلك لأنها تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين خاصة فى موسم الشتاء .