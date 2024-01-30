الزمالك ينسحب من صفقة فادي فريد بعد الاتفاق مع سموحة

باتت صفقة انتقال مهاجم سموحة فادي فريد إلى نادي الزمالك مهددة بالفشل بعدما توقفت المفاوضات بين الناديين خلال الساعات الأخيرة .

وكانت المفاوضات التي قادها من جانب نادي الزمالك اللواء احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة قد وصلت إلى اتفاق بين الطرفين على انتقال فادي فريد إلى نادي الزمالك مقابل سداد نادي الزمالك عشرة مليون جنية بشكل فوري بخلاف قيمة الضرائب المستحقة عن الصفقة لنادي سموحة وبالفعل وافق نادي الزمالك على إتمام الصفقة وفق شروط نادي سموحة الا ان المفاجأة كانت تراجع مسؤولي الزمالك عن إتمام الصفقة وعدم تواصلهم مع المهندس محمد فرج عامر لانهاء التفاصيل الخاصة بالصفقة .

وفي تصريحات خاصة ل ( الوفد ) أكد رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر ان مجلس إدارة نادي سموحة يبحث في المقام الأول دوما عن مصلحة نادي سموحة ولديه علاقات طيبة مع كافة الاندية وبالتالي عندما تقدم نادي الزمالك بعرض لضم ادم الحلواني لاعب كرة السلة تمت مناقشة العرض بشكل طبيعي حتى تم إنهاء كل التفاصيل و سداد نادي الزمالك قيمة الصفقة وكان من المفترض ايضا إنهاء صفقة فادي فريد مقابل عشرة مليون جنية الا ان هناك تراجع واضح من إدارة الزمالك عن إتمام الصفقة لأسباب لا نعلمها .

وأشار رئيس نادي سموحة انه مطمئن تماما لمستقبل فريق سموحة الكروي في الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة وان سموحة لديه حظوظ جيدة من اجل المنافسة على مركز متقدم وربما التأهل على مركز مؤهل لبطولة أفريقية هذا الموسم .