الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بحوش عيسي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ،في حادث تصادم سيارة نصف نقل  بدراجة بخارية ، بطريق الإمام علي ، دائرة مركز حوش عيسي ، إنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتولت النيابة التحقيق . 

تلقي اللواء محمود هويدي مدي أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ،حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة نصف نقل بدراجة بخارية ، بطريق الإمام علي دائرة مركز حوش عيسي .

أسفرة الواقعة عن إصابة 8 أشخاص وهم كل من ي.أ.17سنة ،ج.م.45سنة ،ع.ف.25سنة ،ه.م.16سنة ،م.ج.20سنة ،ش.س.22سنة ،م.ج.17سنة ، ر.ش.15سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي حوش عيسي المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

الجريدة الورقية