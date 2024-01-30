إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بحوش عيسي

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ،في حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجة بخارية ، بطريق الإمام علي ، دائرة مركز حوش عيسي ، إنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدي أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ،حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة نصف نقل بدراجة بخارية ، بطريق الإمام علي دائرة مركز حوش عيسي .

أسفرة الواقعة عن إصابة 8 أشخاص وهم كل من ي.أ.17سنة ،ج.م.45سنة ،ع.ف.25سنة ،ه.م.16سنة ،م.ج.20سنة ،ش.س.22سنة ،م.ج.17سنة ، ر.ش.15سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي حوش عيسي المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.