مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه بشأن الوضع المزري في قطاع غزة

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه بشأن الوضع المزري شديد التدهور في قطاع غزة، حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

بيان عاجل من مجلس الامن الدولي:

ودعا مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة زيادة المساعدات على وجه السرعة وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحث مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف على الانخراط مع منسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار التابعة للأمم المتحدة بشأن غزة.

مشروع قرار عاجل بشأن الحرب على غزة، اعتمده مجلس الأمن، ما جعل الرواد يبحثون عن التفاصيل الجديدة.

وفي التفاصيل، صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، وجاء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار كالتالي: الأصوات المؤيدة 13 صوتا ولا توجد أصوات معارضة، مع امتناع روسيا والولايات المتحدة على التصويت.

وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن: تم إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره بسبب ضغوط الولايات المتحدة، كما أن مشروع القرار بشأن غزة يسمح للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملياته، ووزع المندوب الروسي في مجلس الأمن صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، لكن تم رفض التعديل الروسي من قبل بعض الأعضاء.

جلسة مغلقة بشأن التصويت على مشروع القرار

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بشكل مستدام في القطاع، وفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على مشروع القرار خلال الجلسة التي عقدت في وقت متأخر من الليلة الماضية، بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء الدائمين حول مسودة مشروع القرار والبنود التي جاءت بها.

وقرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوسيع نطاق المساعدات إلى الجلسة التي عقدت مساء اليوم الجمعة، بينما نصت مسودة مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن على المطالبة بخطوات عاجلة للسماح بوصول المساعدات لقطاع غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية في القطاع.

