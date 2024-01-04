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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الأمن الدولي يُدين الهجوم الإرهابي في إيران

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أدان مجلس الأمن الدولي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية، وشدد على ضرورة محاسبة الجناة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المجلس ـ في بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم/الخميس/ ـ : "أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة كرمان، بجمهورية إيران الإسلامية، في 3 يناير، وأدى هذا العمل الإرهابي المُشين إلى خسارة فادحة لحياة أكثر من 100 شخص، من بينهم أطفال ونساء، وإصابة 211 آخرين، بعضهم في حالة حرجة".

وأعرب أعضاء المجلس عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين، مؤكدين من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية، فضلاً عن جميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.

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