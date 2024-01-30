انتشار أكثر من 1300 معدة لرفع تراكمات مياه الأمطار بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، إنتشار 1300معدة وطاقم، بالإضافة إلي ماكينات الشفط ، وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، لليوم الرابع علي التوالي، ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

يذكر أن محافظة البحيرة إستعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من ١٣٠٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.

وتهيب المحافظة بمواطنيها بالإلتزام بما يلي بالبقاء بالمنازل، وعدم الخروج أثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوي، وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنباً لخطر الصعق، بالإضافة إلي عدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن إحتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف الأمطار، وكذلك عدم الإقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظراً لسوء الأحوال الجوية .