إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية

قام قسم الإشغالات والطوارئ بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالموقف، وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات من تند وتقفيصات حديدية خلف المحال في نهر الطريق.

كما تم إزالة الإشغالات وجاري فتح وتوسعة شارع من داخل الموقف حتى شارع شبين الكوم الرئيسي؛ من أجل التخفيف من الازدحام وسهولة ويسر حركة المركبات من وإلى الموقف تسهيلًا على المواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.