ضبط سيارة محملة بـ11 طن دقيق بغرض بيعه فى السوق السوداء بالغربية

ضربة قوية وجهتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل التموين ، بعد أن تمكنت حملة مكبرة من ضبط سيارة نقل محملة بـ220 جوال دقيق مدعم في كمين دفرة الحدوى بمدينة طنطا، بقصد بيعهم بالسوق السوداء.

من جانبه صرح وكيل وزارة التموين بالغربية أنه وردته معلومات بقيام أحد الأشخاص بالاتفاق مع آخرين بجلب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية المحظور تداوله بالأسواق بغرض البيع والإتجار فى السوق السوداء.

ووجه وكيل وزارة التموين، بتشديدالرقابة التموينية علي الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء علي السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدى المدعم.



تم تشكيل حملة تموينية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية يرافقه أشرف شرف مدير إدارة تموين مركز طنطا، وهيثم علام مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.



وتم عمل كمين بقرية دفرة مركز طنطا والذى أسفر عن ضبط السيارة رقم 2986 ق ف ب نقل جامبو ومحمل في صندوقها 220 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو باجمالي وزن 11 طن، وتم التحفظ على المضبوطات ؛لاتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.