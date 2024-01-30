تعليم أبوتشت يكرم الطالبات الفائزات بالمركز الأول في مسابقة الإلقاء الشعري

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري بمكتبه الطالبات الحاصلات علي المراكز الأولى علي مستوي الإدارة وشاركن في التصفيات النهائية بمديرية التربية والتعليم بقنا في مسابقة الإلقاء الشعري للعام الدراسي 2024/2024م.

شهد التكريم عبدالصبور محمود مدير الخدمات والأنشطة وناهد محمود موجه اول التربية المسرحية وعبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام والدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب واحمد عبدالفتاح عضو المكتب الفني لتوجيه التربية المسرحية ومني رفاعي موجه رياض الأطفال والمشرفون علي الطالبات في المسابقة وأولياء أمورهن قالت ناهد محمود ان فاعليات التكريم شملت الطالبة رنا احمد خلف بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية والطالبتين ريم متولي محمد ورهف متولي محمد بمدرسة الحرية الرسمية للغات والطالبتين أروي احمد محمد ولمياء عبدالله عبدالحفيظ بمدرسة الشهيد هشام عبدالفتاح الإعدادية.

من جانبه هنأ قاصد قسم الخدمات والتوجية المسرحي وإدارة المدارس الفائزة والطالبات الفائزات ومشرفيهم علي هذا التفوق والنجاح وحث الطالبات ببذل المزيد من الجهد للحصول على اعلي المراكز مشيرا الي دور قسم الخدمات في سعيه للحصول علي العديد من المراكز المتقدمة في الانشطة الطلابية علي مستوي الإدارة والمديرية مؤكدا علي أهمية الأنشطة التربوية ودورها في تحسين العملية التعليمية بجانب المواد الأساسية.

وفي نهاية فعاليات التكريم ألقت الطالبتان رهف متولي ورنا خلف قصيدتين بعنوان “أكتوبر العزيز على القلب” و”فلسطيني” وسط جو من البهجة والسرور بين الحضور.