مباحث قسم أول أسيوط يضبطون تشكيلاً عصابياً لسرقة الأبواب الحديدية وأغطية المقابر

تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط بإشراف اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بالتعاون مع اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيل عصابي قام بارتكاب سلسلة سرقات للأبواب الحديدية وأغطية المقابر في منطقة عرب المدابغ التابعة لدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

مباحث أول أسيوط تنجح في القبض علي تشكيل عصابي

فقد تمكنت حملة من ضباط مباحث قسم أول أسيوط برئاسة المقدم علي نصر الدين رئيس المباحث من القبض على تشكيل عصابي مختصص في سرقة الأبواب الحديدية وأغطية المقابر في منطقة عرب المدابغ بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ويُشار إلى أن الجناة اعترفوا بتورطهم في عدة حالات سرقة، وقد تم تحرير عدة محاضر سرقة من المواطنين ضد الجناة وتأتي هذه العملية ضمن جهود الشرطة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة في المنطقة.

حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط الجناة بناءً على المعلومات السرية وإرشاد الفحارين. وتم العثور على دلائل تدين الجناة في محاضر السرقة المحررة من قبل المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، اعترف الجناة بارتكابهم لعمليات السرقة.

وقد تم تحقيق هذا الإنجاز الأمني الهام من خلال المصادر السرية وإرشادات الفحارين حول مكان تواجد أفراد هذه العصابة المجرمة. وقد تم تشكيل قوة أمنية من قوات قسم أول أسيوط للقبض على الجناة، وتم توثيق جرائمهم في محاضر السرقة التي تم تقديمها من المواطنين المتضررين.

احالة المتهمين بمحاضر السرقة إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم

وقد اعترف الجناة بتنفيذ سلسلة السرقات، وتبين أنهم لديهم معلومات جنائية وبعد التمكن من القبض على العصابة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهتهم بتهمهم، وتسليمهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق والمحاكمة

إشادة أهالي أسيوط بسرعة ضبط الجناة

كما أشادت الجهات الأمنية بالتعاون المثمر بين الشرطة والمواطنين في الكشف عن الجريمة وضبط الجناة وتأتي هذه العملية التي نجحت في إلقاء القبض على العصابة بعدما نشرت جريدة وبوابة "الوفد" يوم أمس خبرًا بعنوان "الإهمال والبلطجة يسيطران على المقابر بدائرة قسم شرطة أول أسيوط"، حيث تم توجيه اهتمام واستجابة سريعة من الأجهزة الأمنية لتلك القضية المهمة وقد أشاد أهالي أسيوط بجهود ضباط وأفراد قسم أول أسيوط في ضبط هذه العصابة المجرمة

تأتي هذه الحملة ضمن جهود الشرطة المصرية في مكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وتعكس التعاون الوثيق بين الشرطة والمواطنين الدور الحيوي الذي يلعبه الجميع في صون الأمن والنظام في المجتمع.

من المتوقع أن تستمر الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة وضبط العصابات المختلفة، بهدف الحفاظ على النظام العام وتحقيق العدالة للجميع.

تعتبر هذه العملية الناجحة نموذجاً جيداً للتعاون بين الشرطة والمجتمع في مجابهة الجريمة. وهذا التعاون الفعال ساهم في إحباط مخططات العصابات وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.