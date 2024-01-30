ببصمة ماهر الملاخ .. عزيز مرقة وملك الحسيني في ديو غنائي جديد

شارك المطرب الأردني عزيز مرقة، المطربة ملك الحسيني في ديو غنائي جديد، بالتعاون مع الملحن والموزع ماهر الملاخ، وذلك بإستخدام إحدي البرامج الخاصة بالموسيقي والمطربين، حيث شارك الثلاثي بعضهم البعض رغم اختلاف أذواقهم الموسيقية.

تفاصيل ديو عزيز مرقة وملك الحسيني الجديد



وبدأت التجربة بعقبات للثلاثي ليتسارعا في التغلب عليها وينسجموا خلال وقت قصير ليسيرا على نفس النمط، وسرعان ما نجح مرقة والملاخ في صناعة ألحان وتوزيع الأغنية، فهذه ليست المرة الأولى التي يتشارك فيها الثنائي، حيث تشاركا في الكثير من الأعمال سابقاً ولهما عدد من الأغاني سوياً.

عزيز مرقة

كما شاركتهم ملك الحسيني في إعداد الكثير من كلمات الاغنية واضافة موسيقاها الخاصة ليخرجا في النهاية بعمل يشمل الكثير من التفاصيل الجديدة لكل منهما.

وتدور فكرة البرنامج حول جمع اثنين من الموسيقيين والمطربين من أنواع موسيقى مختلفة لإنتاج أغنية خلال 8 ساعات داخل أحد الاستوديوهات، يقومان من خلال بمشاركة الأفكار والألحان والكلمات للخروج في النهاية بعمل موسيقي متكامل.

على صعيد آخر، كانت اخر حلقات البرنامج، مع النجم مدحت صالح، ومطرب الراب "أبيوسف"، "فوق مش قادر" التي حققت مشاهدات تخطت الـ 300 الف مشاهدة منذ طرحها الأسبوع الماضي.

آخر فعاليات عزيز مرقة الفنية

وشارك مؤخراً "مرقة" في فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، ليعلن عن اتجاهه خلال الفترة القادمة للتمثيل، بينما ظهرت الحسيني لأول مرة في مشاركتها فى الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان" عام 2017، لتظهر مؤخراً في عالم التمثيل بمسلسل ريڤو وبيمبو.