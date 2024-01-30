الزمالك يضم نجم سلة سموحة الشاب ومفاوضات حول صفقة ثانية

بعد مفاوضات سريعة نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع نجم سلة سموحة الشاب ادم الحلواني في واحدة من اقوى صفقات الموسم الحالي لكرة السلة .

وكان ادم الحلواني احد اهم المواهب في منتخب مصر للشباب محل صراع كبير بين ناديي الأتحاد السكندري والنادي الاهلي على مدار أشهر طويلة مضت الا ان مجلس إدارة نادي سموحة رفض التفريط في النجم الشاب الا بعد الحصول على مقابل مادي مناسب للنادي السكندري و يتناسب مع حجم الموهبة الشابة ووصل المبلغ الذي طلبه نادي سموحة حوالي ٣ مليون جنية للاستغناء عن ادم الحلواني.

كواليس صفقة انتقال الحلواني للزمالك بدأت باتصالات من خلال طارق السعيد المشرف على كرة السلة بنادي الزمالك بالاعب ووالده لاستطلاع رايهما حول انتقال الاعب لنادي الزمالك وبمجرد حصوله على الموافقة المبدئية بدأت اتصالات بمجلس ادارة نادي سموحة ورئيس النادي المهندس محمد فرج عامر وبشكل سريع تم حسم الصفقة بعدما اشترط رئيس نادي سموحة الحصول على قيمة الصفقة كاملة وبشكل فوري .

وعلمت ( الوفد ) ان صفقة الحلواني وصلت إلى ٢.٥ مليون جنية مصري سددها نادي الزمالك بخلاف قيمة الضرائب الخاصة بالنجوم الشاب وحصل على الاستغناء الخاص بالاعب .

يذكر ان ادم الحلواني قد حصل على لقب افضل لاعب افريقي في بطولة افريقيا للشباب عام ٢٠٢٢ ويلعب بشكل اساسي مع الفريق الأول لسلة سموحة منذ العام الماضي .