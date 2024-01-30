متابعات ميدانية مكثفة لـ 33 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 33 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الإلتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء ،متابعة حمامات السباحة و التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لاكاديميات السباحة.

وترشيد الكهرباء وغلق الاضاءة الخارجية لقاعات الافراح وللمركز ماعدا امام الكاميرات واقامة جميع المباريات قبل المغرب وغلاق اضاءة الملاعب بعد . المباريات في حالة عدم الاستخدام و الامن والسلامة والانشطة والعضوية ومستحقات الوزارة والضرائب وكسب العمل ومواعيد فتح وغلق المركز ودواعي الامن والسلامة وطفايات الحريق الاستعداد لموسم الشتاء تحسبا لسقوط امطار غزيرة وتم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة

شملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر ، و 4مراكز بإدارة الخانكة ، و 7مراكز بإدارة بنها ، و 3مراكز بإدارة شبرا الخيمة ونادي ، أما قليوب 4مراكز ، و 4مراكز بإدارة طوخ ، و 5 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر ، ومركز بإدارة القناطر .

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تأتى المتابعات بناءا علي تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب و الرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز ، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار .