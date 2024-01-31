السجن 5 سنوات للمتهم بإحراز سلاح ناري

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.ع" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخائر واستعرض القوة مع أحد الأشخاص بأن أطلق النار صوبه بقصد ترويعه وتخويفه وبث الرعب فى قلبه بدائرة مركز دار السلام.



وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر بأن أطلق النار بقصد ترويع وتخويف المجنى عليه واستعراض القوة معه بسبب مشاجرة بينهما وخلافات سابقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت مصادرة السلاح الناري والذخائر وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .