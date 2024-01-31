إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 11 عاملاً، اليوم الثلاثاء فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نزلة بنى سويف بحوالى 3 كيلو، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نزلة بني سويف بحوالى 3 كيلو مما أسفر عن إصابة 11 عاملاً.





ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من فارس رمضان عبد اللطيف 24 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن محمد حسين 19 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعمر كمال جمعه 31 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد سيد عبد الحميد 26 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وحمدي فاروق حسن 21 سنة، مصاباً بجروح و كدمات، أحمد عيد عبد الفتاح 34 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني، ومحمود عصام أحمد 28 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعبد الفتاح رجب عبد الفتاح 39 س ش ما بعد الارتجاج، ومحمود عصام أحمد 28 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد أحمد محمد 35 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا رمضان فرج 50 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيمون بمركز ناصر.





تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.