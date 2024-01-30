الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السعودية تتعادل مع كوريا الجنوبية في الشوط الأول

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية بدون أهداف، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس آسيا قطر 2024.

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وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من قبل المنتخب السعودي على أحداث الخمس وأربعون دقيقة الأولى، حيث جاءت نسبة الاستحواذ كبيرة للأخضر ب 55%، مقابل 45% للكوري الجنوبي.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أحمد الكسار.
خط الدفاع: علي لاجامي- حسان تمبكتي- علي آل بليهي.
خط الوسط: سعود عبدالحميد- ناصر الدوسري- عبدالله الخيبري- محمد كنو- محمد البريك.
خط الهجوم: صالح الشهري- سالم الدوسري.

بينما بدأ المنتخب الكوري الجنوبي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: هيون وو جو.
خط الدفاع: كيم تاي هوان، مين جاي كيم، سيول يونج وو، كيم يونج جون.
وسط الملعب: كانج إن لي، إن بيوم هوانج، هيونج مين سون.
خط الهجوم: تشو كيو سيونج، جين سو كيم، جيونج وو يونج.
يذكر أن الأخضر السعودي تأهل للدور ثمن النهائي من كأس آسيا بعدما جاء في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث فاز على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف واحد ومنتخب قيرغيزستان بهدفين نظيفين، بينما تعادل مع تايلاند بدون أهداف.

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