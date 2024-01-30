أمن أسيوط يضبط عددا كبيرا من الأسلحة النارية والمخدرات

تمكنت قوات الشرطة في مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد كبير من الأسلحة النارية والمخدرات. وفقًا للتقارير الأمنية، تم ضبط 31 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، حيث تم العثور على 15 بندقية آلية، و 13 بندقية خرطوش، و 23 مسدس محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. كما تم القبض على 31 متهما، من بينهم 25 شخصًا يحملون سوابق جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشرطة أيضًا من ضبط 5 قضايا تتعلق بتجارة المخدرات، وتم العثور خلال هذه العمليات على كمية كبيرة من المخدرات، بما في ذلك 1.770 كيلو جرام من الحشيش ومبلغ من مخدر الشابو. وتم القبض على 5 متهمين، من بينهم 4 أشخاص يحملون سوابق جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشرطة في تنفيذ 423 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بهدف تطبيق العدالة وتحقيق الأمن والسلامة في المدينة. وقد تم نقل جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه العمليات الأمنية الناجحة في إطار جهود الشرطة لمكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن العام في المدينة. وتعكس هذه الضبطيات النجاح الكبير الذي يحققه رجال الشرطة في مكافحة الجريمة والقبض على المجرمين. يستحق أفراد الشرطة التقدير والتكريم على جهودهم الاستثنائية والمستمرة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.