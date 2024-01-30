الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أمن المنافذ يواصل ملاحقة جرائم تهريب البضائع والهجرة غير الشرعية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية. 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية. 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية. 

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (371) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2198) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام : ضبط (23) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات : ضبط (5) قضايا. 

 

 

 

 

 

 

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