إعادة رصف شوارع بأبوتشت شمال قنا ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، البدء في تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة التأمينات بمدينة أبوتشت شمال قنا.

قال المتحدث الرسمي، إن أعمال الرصف، بطول ٧٠٠ متر وعرض ١٤ متر، بتكلفة مليون ونصف المليون جنية ضمن الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 لمراكز المحافظة.

وبيّن أن الخطة الاستثمارية، تتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة، بهدف تسهيل الحركة والنقل وانتقال المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى المتابعة الدورية والمستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الإنتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

مؤكدا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.