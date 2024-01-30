سباحو سموحة يواصلون التألق في بطولة الدلتا للسباحة بالزعانف

واصل سباحو نادي سموحة تألقهم في بطولة الاسكندرية والدلتا للسباحة بالزعانف والتي يحتضنها حاليا مجمع الدكتور أسماعيل فايد الاوليمبي لالعاب الماء بنادي سموحة .

ففي سباق ال ٥٠ م سباحة بزعانف المونو تحت الماءحصلت السباحة رقية طارق مرحلة ١٥ سنة على المركز الثاني والميدالية الفضيةو حصلت السباحة "يارا عاطف" مرحلة ١٧ سنة على المركز الثاني والميدالية الفضية .

كما حصل السباح مازن طارق مرحلة ١٥ سنة على المركز الثاني والميدالية الفضية و حصل السباح أحمد حماد مرحلة العمومي على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق ٢٠٠ م بالزعانف المزدوجةحصلت السباحة حلا شريف مرحلة ١٧ سنة على المركز الثالث والميدالية البرونزية و حصلت السباحة شهد ياسر مرحلة العمومي على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق تتابع ٤ x ٥٠ متر بزعانف المونو مختلط حصل سباحو مرحلة ١٥ سنة ( مازن طارق - روقيه طارق - امجد نبيل - شذا احمد ) على المركز الثاني والميدالية الفضية كما حصل سباحو مرحلة ١٧ سنة ( احمد عمرو - يارا عاطف - ياسين امجد - حلا شريف ) على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

و حصل سباحو مرحلة ١٩ سنة ( محمد كمال - نور وليد - عبد الرحمن محمد - چني السروجي ) على المركز الثاني والميدالية الفضية

و حصل سباحو مرحلة العمومي ( حسن عصام - ايمان عاطف - احمد حماد - تقي مدحت ) على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

ويدرب الفريق : مدربين المراحل كابتن أحمد حسني و مروان عبد الناصر و عمرو ابو حسيبه و مانو و حسام حسن و محمد عبد الناصر ومدرب الفتنس كابتن صاصا و اداري ريم عبد العظيم و المدير الاداري مصطفي السيد المدير الفني طارق حجازي .