إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان وكوم أمبو

تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تستكمل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المستمرة للقيام بإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات الموجه الـ 22، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستراداد حق الدولة والشعب فى أراضية، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمواصلة أعمال الإزالة للتعديات على أراضى الدولة حيث تم تنفيذ 5 قرارات إدارية .

فضلاً عن إزالة فورية لحالة تعدى بمساحة إجمالية 2050 م2، بمنطقة حوض السويقة بنطاق حى غرب المدينة، وتم تنفيذ أعمال الحملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة نواب رئيس المدينة والعاملين والفنيين بالحى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بنطاق حى شرق المدينة داخل منطقة كوم أمبو قبلى، وذلك بمساحة 262 م2 ، وتمت أعمال الإزالة بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .