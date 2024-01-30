محافظ أسوان يشهد الإحتفال السنوي للعمل الإنسانى والمجتمعى

فى يوم الخير والعطاء ، وتحت شعار " فرحتنا واحدة " شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال السنوى للعمل الإنسانى والمجتمعى تحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة ، وصباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع ، والمحاسب يسرى بحر مدير عام البنك الزراعى المصرى ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع مؤسسة مصر الخير ، وأيضاً الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة ، فضلاً عن شركاء النجاح فى العمل المجتمعى من القيادات المجتمعية والأهلية والتنفيذية .

وشهدت الفعاليات توزيع محافظ أسوان لأجهزة العرائس لـ60 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية ، و 45 كرسى متحرك، و 10 ماكينات خياطة ، و 150 بطانية ، علاوة على منتجات متنوعة لمديرية العمل .

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن إطلاق مبادرة " الناس لبعضهم " فى مارس 2020 يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم ، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً .

لافتاً إلى أن إحتفالنا اليوم يؤكد على أننا نضع خدمة المواطن الأسوانى وجبر خواطر البسطاء فى صدارة الأجندة اليومية لنشاط المحافظ ، ولذا يكمن سر نجاحنا جميعاً فى التكاتف والتعاون والتناغم بين جميع مؤسسات وفئات وأطياف المجتمع الأسوانى ، وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لأهل أسوان بشكل خاص ، والشعب المصرى بشكل عام والذى يكتب بسطور من نور ملاحم وطنية لما يقدموه من مساعدات متنوعة فى مختلف المجالات ، ليؤكد على قاعدة ثابتة بأن الكل للواحد والواحد للكل ، ولنحيا معاً فى جمهوريتنا الجديدة بروح الفريق الواحد القادر على تحقيق الأهداف النبيلة والسامية لخدمة البسطاء والأسر الأولى بالرعاية ، ولنكتب بذلك قصص جديدة من النجاح.

وقدم أشرف عطية شكره لكل المساهمين والمتبرعين من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لما قدموه ويقدموه من مساعدات ، متنوعة لصالح المواطنين .

مؤكداً على أن هؤلاء المساهمين إستطاعوا بإصرار وعزيمة الأبطال أن يجسدوا بحق ملحمة من العمل المجتمعى والتطوعى الذى لا تنتظرون منه أى مقابل ، ليكونوا بذلك نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر .

وفى نهاية الحفل تبادل محافظ أسوان وشركاء النجاح الدروع تعبيراً عن روح التعاون المثمر والبناء لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى .