محافظ الدقهلية يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار و الأغنام بنطاق محافظة الدقهلية وذلك ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام..

واوضح" مختار"ان هناك 15734 رأس ماشية تم تحصينهم منذ بدأ اعمال الحملة في 27 يناير الجاري وتستمر اعمال التحصين لمده شهر بنطاق قري ومراكز ومدن واحياء المحافظة وذلك لتحقيق المستهدف تحصينة من رؤوس الماشية المذكورة ، وقال محافظ الدقهلية أن تنفيذ تلك الحملة يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال قطاع الطب البيطرى بالدقهلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن أعمال الحملة بنطاق المحافظة، وقد أوضح وكيل الوزارة أن اعمال الحملة تستهدف رؤوس الماشية المشار اليها بنطاق المحافظة وبمقر اسواق الماشية وبالكمائن الحدودية بالمحافظة.

مشيرا الي ان هناك حملات مكثفة للتوعية للمربين لرؤوس الماشية من الاغنام والابقار بأهمية التحصين ودوره البالغ في الحفاظ علي الثروة الحيوانية، واكد قيام مديريه الطب البيطري أيضا بمراقبه الأسواق وتطهيرها بالتعاون مع الادارات البيطرية والوحدات المحليه..

وقد أكد "مختار" أن الحملة القوميه للتحصين المشار اليها تستهدف حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها بإعتبارها هدفا قوميا ،و أن الدوله تعمل على زيادة الانتاج الحيوانى هذا وقد طالب"مختار" بضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.