الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موقف تشافي من التدريب في السعودية

تشافي
تشافي

يواصل عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة والسعودية تقديم عروض للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بعدما قرر الرحيل عن البلوجرانا مع نهاية الموسم الجاري.

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الدوري السعودي يوجه أنظاره للتعاقد مع تشافي


وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي وصل إليه عروض كثيرة من أندية ألمانية وسعودية وأيضًا منتخبات.
وأشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي يضغط بقوة من أجل إقناع المدرب الإسباني بالموافقة على تدريب المنتخب الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير أن بوروسيا دورتموند الألماني وأندية سعودية ترغب في التوصل لاتفاق معه ليكون على رأس القيادة الفنية بعد الرحيل عن البارسا.
وأكدت أن تشافي هيرنانديز لا يفكر في خوض تجربة تدريبية جديدة خلال الموسم المقبل، حيث يرغب في أخذ راحة لقضاء أوقات جيدة مع العائلة طيلة الموسم المقبل كما فعل زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، بعد الرحيل عن الملكي خلال الولاية الثاني في 2021.
الجدير بالذكر أن تشافي نجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني لبرشلونة الموسم الماضي، لكنه يواجه انتقادات عنيفة بسبب تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

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