طريقة الالتحاق ببرنامج Secure بالبنك المركزي السعودي.. الرابط الرسمي للتقديم

فتح البنك المركزي السعودي "ساما" باب التقديم على برنامج " Secure "، في نسخته الرابعة والذي يمنح المشتركين مهارات سيبرانية للعمل في القطاع المالي، وذلك وفق شروط وضوابط محددة.

وقال البنك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا: "برنامج البنك المركزي السعودي (Secure) بنسخته الرابعة.. تمكين وتأهيل وتدريب، ويكسبك مهارات سيبرانية من خلال رحلة علمية تطبيقية على يد خبراء وجهات عالمية".

وبدأ البنك استلام طلبات التقديم على ساما ( Secure ) بنسخته الرابعة اليوم الثلاثاء الموافق 18 رجب 1445هـ/ 30 يناير 2024، وأحد برامج البنك المركزي السعودي التي تساهم في تهيئة الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني (Cyber Security) للعمل في القطاع المالي.

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني أن مدة البرنامج أشهر وتشمل مسارات ومجالات متعددة، والتي جاءت على النحو التالي:

الدفاع والحماية.

الحوكمة والبنية التحتية.

الهجوم واختبار الاختراق.

مجالات البرنامج

– دورات مهنية.

– ورش عمل.

– المزيد من الأنشطة المتنوعة في مجال الأمن السيبراني على يد خبراء وشركات عالمية.

البنك المركزي السعودي.. شروط الانضمام على برنامج " Secure "

أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية. ألا يمضي على تخرج المتقدم أكثر من عامين. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس/الماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآلي بتقدير جيد جدًا فأعلى. إجادة المتقدم للغة الإنجليزية، وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار الإيلتس أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى. اجتياز المتقدم للاختبارات والمقابلات الفنية والسلوكية.

البنك المركزي السعودي..طريقة التقديم على برنامج " Secure "

ودعا البنك الراغبين في الالتحاق ببرنامج " Secure " الدخول على الرابط التالي..

https://careers.sama.gov.sa/job-invite/947/