رئيس جامعة بنها: ملتقى إبداع الخامس فرصة لاستثمار معرفة الطلاب

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فعاليات التسابق بين الوفود المشاركة في ملتقى ابداع الخامس لكليات التربية النوعية على الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بأعمال الطلاب المشاركين في الملتقى، مؤكدا على أن ملتقى الابداع يعد فرصة جيدة لاستثمار معرفة الطلاب.

وقال رئيس جامعة بنها، أرى العديد من الأفكار والأعمال الرائعة التي ترتقي لأن تكون في المستقبل شركات ناشئة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال والأفكار لن تجعل الطلاب الانتظار أو البحث عن وظيفة ما.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن ملتقي ابداع الخامس لكليات التربية النوعية الذي تستضيفه جامعة بنها اعتبارا من اليوم وحتي الخميس المقبل، فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي بين الجامعات المشاركة وعددها 10 جامعات، تشارك بفرق بلغ عدد طلابها 350 طالب وطالبة في إطار سعي وزارة التعليم العالي والجامعة لإعداد جيل من الطلاب قادر علي الإبداع في كافة المجالات والأنشطة.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن يكون في كل محافظة ساحة من الابداع، من أجل الاستثمار في الشباب.

تأتي فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، والدكتورة غادة شاكر، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، والرئيس التنفيذي للملتقى.