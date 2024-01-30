سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالدقهلية

شهدت مدن ومراكز محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء سقوط أمطارمتوسطة على جميع أنحاء مدن ومراكزالمحافظة مع إنخفاض كبيرفى درجات الحرارة و وجود رياح محملة بالأتربة وحدوث تقلبات فى الطقس وإستمر و إمتلاء السماء بالغيوم.

فيما ناشد محافظ الدقهلية المواطنين انه عند سقوط امطارعدم الاقتراب من اى مصدر من مصادر الكهرباء اعمدة الكهرباء والانارة العامة المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لاقدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من اى تجمعات للمياه حرصا على سلامة الجميع.

كما كلف المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع الابلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها .

وأهابت محافظة الدقهليه بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة فى المطر ، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل بجميع غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمدن والاحياء والمراكز وايضا بجميع قطاعات المرافق " شركه مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الرى والغاز الكهرباء والتواصل المستمر مع غرفه العمليات الرئيسيه على مدار الساعه لسرعه التجاوب الفورى مع كافه الحالات الطارئه حرصا على حياه المواطنين وسلامه المبانى والمنشآت مؤكدا على ضرورة مراجعة كافه الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس واماكن التجمعات السكانيه من اجل موسم شتاء آمن للمواطن الدقهلاوى على مستوى المحافظه.