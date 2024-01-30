هيفاء وهبي| مشاهدات كليب "وصلتلها" خلال 72 ساعة

حقق كليب الفنانة هيفاء وهبي الجديد “وصلتلها”، أكثر من مليوني و700 ألف مشاهدة خلال 72 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية وصلتلها من كلمات الشاعر محمد عبد الله، ألحان الراحل محمد النادي ، توزيع نور، والكليب من إخراج إيلي فهد، وتقول كلماتها "وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك فرُحت راكنها فوق رفّك تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها، عشان هي عليك باقية فاكرها ضعيفة مش لاقية نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح فخُد بالك دي قادرة تغيب وزيّ ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك وما يكونلاكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقت عندك ندهتلها، وبعد ما بَيِّنِت شوقها لقت إيدك بتخنقها وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد عملتلها، قلق فحياتها وبتعمى عينيك عن قيمة النعمة عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد فخُد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك ومايكونلكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقِت عندك ".

أغنية هيفاء وهبي مابضعفش

أصدرت هيفاء أغنية “مابضعفش”، والتي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"ما بضعفش ولا حنيت ليوم واحد يجمعني بيه علشان نسيت جمدت قلبي واستقويت لما اتنسيت

ما بقتش أشغل دماغي بيه

ما بفكرش وما بتعبش

وأنا أصلا أشغل وقتي ليه بحاجات ما تفيدش

وما أجي أفتكره ما بستغربش علشان معرفش

قيمة الحاجة اللي في إيديه

وبعيد فكرة أعيد

حسابي في حاجة ليه خسرانة أكيد

مين اللي هيبقى مستفيد وإيه الجديد

مش هعيش مع حد ما حبنيش، ما حبنيش

ومفيش مالي وماليش

ولا بتأثر ولا بتعب أهو عادي وبعيش

ونسيته في أول يوم كمان وما هزنيش

دي حكاية عادية ما تشغلنيش، ما تشغلنيش

ما تقوليش وما تلومنيش

مبقاش في قلبي ليك مكان ولا ذكرى تعيش

وإن مرة قابلتك ما تجيليش ما تحنليش

ولا حتى تسأل عاملة إيه

ما بقولش وما بحكيش

وإن سيرتك جات بالصدفة بقول ما يخصنيش

واللي انتهى ما بيبتديش ما بينفعنيش

مش برجع ثاني أفكر فيه

آه وبعيد فكرة أعيد

حسابي في حاجة ليه خسرانة أكيد

مين اللي هيبقى مستفيد وإيه الجديد

مش هعيش مع حد ما حبنيش، ما حبنيش

ومفيش مالي وماليش

ولا بتأثر ولا بتعب أهو عادي وبعيش

ونسيته في أول يوم كمان وما هزنيش

دي حكاية عادية ما تشغلنيش، ما تشغلنيش".