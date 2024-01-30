محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة والتجميل

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد بشارة، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وإزالة التعديات بالطرق العامة؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية مع اهميه نقل المخلفات والقمامة خارج التجمعات السكانية للتخلص منها طبق اشتراطات وزارتي البيئة والصحه في التخلص الأمن من المخلفات والقمامة.

وطالب المحافظ، سرعة التعامل مع التعديات والاشغالات التصدي لهم بكل حزم.