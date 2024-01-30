اكتفت بالتصوير.. موظفة جعلت زوجها يغتصب شقيقتها أمامها

تجردت شقيقة من مشاعر الأخوة وسيطر على عقلها الغيرة الشديدة من شقيقتها الصغيرة المحبوبة من الجميع وقررت الشقيقة الشيطانة أن تكسر شقيقتها الصغيرة وخاصة بعد أن اشتعلت نار الغيرة عندما لاحظت إعجاب زوجها بشقيقتها الصغيرة.

ابتكرت حيلة شيطانية أنها تقوم باستضافة شقيقتها الضحية فى منزلها واتفقت مع زوجها بأنها تقدم له شقيقتها للنيل منها.

بالفعل بدأت الزوجة الشيطانة في تنفيذ مخططها بعدما أقنعت شقيقتها الضحية بالإقامة معها في شقة مستأجرة لقضاء يومي إجازة بعيدًا عن ضغط العمل.

وافقت الضحية على طلب شقيقتها المتهمة وذهبت معها إلى الشقة، وقدمت المتهمة واجب الضيافة "عصير مخدر" وما أن انتهت الضحية من تناوله غابت عن الوعي لتستيقظ بعد فترة تجد نفسها مجردة تماماً من ملابسها على سرير وتجلس أمامها شقيقتها وزوجها وعلى وجههما نظرات غريبة وعندما انهارت واستفسرت عن حالتها وضعت المتهمة هاتفاً بين يد شقيقتها الضحية وفتحته على مقاطع فيديو تصورها في أحضان زوج شقيقتها أثناء التهامه لجسدها واغتصابها.

توجهت الضحية على الفور إلى قسم شرطة الدخيلة محررة محضراً بتعرضها للاغتصاب واتهمت شقيقتها وزوجها.

وبالفحص والتحري من قبل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، تبين صحة الواقعة، حيث قامت المتهمة "ت" 46 سنة، موظفة، وزوجها "ع" 57 عامًا، عامل، بتخدير شقيقة المتهمة داخل شقة مستأجرة وقام المتهم بالتعدي عليها جنسيا.

وكشفت التحقيقات، أنه الواقعة تمت بعد أن قام المتهمان بتخدير المجني عليها، ثم مارس المتهم الثاني الجنس معها، بينما صورته شقيقتها المتهمة الأولى أثناء اعتدائه عليها جنسيًا، وهو ما أثبتته المجني عليها.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.