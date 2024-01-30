نبيل عبد السلام يقدم أوراقه للترشح على مقعد نقيب المحامين

تقدم المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة النقابات الفرعية بالنقابة العامة سابقاً، بأوراقه للترشح على مقعد نقيب المحامين.

وأكد المستشار نبيل عبد السلام، إنه قرر الترشح لمنصب النقيب العام للمحامين، بناء لخبرة في مهنة المحاماة ومسيرة العمل النقابي، ومعايشة يومية لواقع المهنة وأحوال المحامين.

وأضاف، أن برنامجه الانتخابي مفصلاً ومحدداً وواقعياً مبدأه لسان حال مطالبهم، ومنتهاه إلى صالحهم وما يطمحون إليه من حقوق مشروعة مسكناً وعلاجاً ومعاشاً وارتقاءاً بالمهنة وتطويراً لمهارات أبنائها وحفظاً وصيانة لكرامتهم.