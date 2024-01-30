وكيل شباب ورياضة القليوبية يجتمع بأعضاء فريق شباب «YLY »

اجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مع عدد من أعضاء فريق شباب يدير شباب بالقليوبية «YLY ، واستقبله الفريق في ممر شرفي بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تكريما له.

وقدم فريق شباب يدير شباب بالقليوبية، هدية تذكارية، لدعمه المتواصل لهم على مستوى الأنشطة والفعاليات التى يشارك فيها الفريق.

وأعرب الصبروط، عن سعادته بأعضاء الفريق شباب يدير شباب على ما بذله من جهد رائع، متمنيا التوفيق للفريق بمحافظة القليوبية ، معربا عن سعادته بنشاط الفريق وتبنى فكرة الكيان ووجوده واعتبار أعضاء الفريق جزء لا يتجزأ من كيان الشباب والرياضة بالقليوبية، مؤكدا دور الشباب والروح الجديدة فى ابراز الفعاليات والانشطة المختلفة لمحافظة القليوبية عامة ولمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خاصة بالشكل اللائق تنظيميا .

جدير بالذكر ان المبادرة الشبابية "شباب يدير شباب" يقودها متطوعو وزارة الشباب والرياضة من ابناء القليوبية، وهم فريق يضم أكثر من 150 شاباً وفتاة للعمل على خطة مميزة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما ترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين من كل المحافظات والجامعات ومراكز الشباب المختلفة يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، ودمج الشباب بشكل أكثر فاعلية في أنشطة المجتمع، وإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فعاليات الوزارة كذلك بناء وتنمية قدرات الشباب وتحفيزهم لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة ونشر الثقافة الرياضية والتي تعد أسلوب حياة للشباب.