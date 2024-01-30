انعقاد اختبارات الصوت والآداء لأئمة القبلة بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان

بحضور وكيل الأزهر..

وفق توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، انعقدت اليوم اختبارات الصوت والآداء للمرشحين لإمامة القبلة والمقارئ بالجامع الأزهر الشريف ومدينة البعوث الإسلامية، وذلك للمشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ه.

يأتي هذا عقب اختبارات الحفظ والتلاوة والإتقان التي عقدها الجامع الأزهر في مطلع الشهر الجاري لعدد من المرشحين لاختيار أكثر الأصوات تميزا، إلى جانب إتقان الحفظ والتمكن من أحكام التلاوة والقراءات، بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية.

وانعقدت الاختبارات برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعضوية كل من؛ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الفتوي الإلكترونية، والدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

الشعائر الدينية خلال شهر رمضان

وتتضمن الشعائر الدينية التي تقام في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان الفضيل؛ صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.