برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول عبر بوابة الوفد

اعتمد اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة منذ قليل، نتيجة اعدادية القاهرة 2024 الترم الأول بنسبة نجاح 78.4%، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك عقب اعتمادها من قبل محافظ القاهرة، بعد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والكنترول لجميع أوراق الإجابة وتسجيل الدرجات وتدقيقها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول عبر بوابة الوفد

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، بنسبة نجاح 78.4%.

وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة حوالي 190027 طالب وطالبة حضر منهم الامتحانات حوالي 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

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بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات أكثر من مليون و200 الف طالب، وأدوا الطلاب الامتحانات وسط متابعه دقيقه من جانب وزارة التربية والتعليم والمحافظين بمختلف المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أن المجموع الكلي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول من 140 درجة، يكون المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 40 درجة ومادة الدراسات الاجتماعيه 20 درجة ومادة اللغة الإنجليزية 30 درجة ومادة الرياضيات 30 درجة ومادة العلوم 20 درجة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وتقوم بوابة نتائج التعليم الأساسي بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فور اعتمادها من المحافظ، كما توفر روابط للاستعلام عن نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي بالمحافظة من خلال الرقم القومي للطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة الساحل التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.