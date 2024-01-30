برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول عبر بوابة الوفد
اعتمد اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة منذ قليل، نتيجة اعدادية القاهرة 2024 الترم الأول بنسبة نجاح 78.4%، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك عقب اعتمادها من قبل محافظ القاهرة، بعد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والكنترول لجميع أوراق الإجابة وتسجيل الدرجات وتدقيقها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول عبر بوابة الوفد
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، بنسبة نجاح 78.4%.
وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة حوالي 190027 طالب وطالبة حضر منهم الامتحانات حوالي 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.
يمكنك الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..
بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات أكثر من مليون و200 الف طالب، وأدوا الطلاب الامتحانات وسط متابعه دقيقه من جانب وزارة التربية والتعليم والمحافظين بمختلف المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أن المجموع الكلي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول من 140 درجة، يكون المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 40 درجة ومادة الدراسات الاجتماعيه 20 درجة ومادة اللغة الإنجليزية 30 درجة ومادة الرياضيات 30 درجة ومادة العلوم 20 درجة.
بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الصف الثالث الإعدادي
وتقوم بوابة نتائج التعليم الأساسي بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فور اعتمادها من المحافظ، كما توفر روابط للاستعلام عن نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي بالمحافظة من خلال الرقم القومي للطالب.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي
نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة الساحل التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول «ترم اول» بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة - إدارة المعادي التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة مصر الجديدة التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة الشروق التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة الخليفة والمقطم التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة غرب مدينة نصر التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة غرب القاهرة التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة الوايلي التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة المرج التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة حدائق القبة التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة عابدين التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة روض الفرج التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة السيدة زينب التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة النزهة التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة شبرا التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة الشرابية التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة حلوان التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة باب الشعرية التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة التبين التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة الزيتون التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة المستقبل التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة السلام التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة عين شمس التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة منشأة ناصر التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة الزاوية التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة وسط القاهرة التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة المعصرة التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة مصر القديمة التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة البساتين التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة المطرية التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بـ رقم الجلوس أو الاسم - إدارة دار السلام التعليمية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
- محافظة القاهرة
- القاهرة
- نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية
- نتيجه الصف الثالث الاعدادي القاهرة
- نتيجه الصف الثالث الاعدادي
- الشهاده الاعداديه محافظه القاهرة
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
- نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة pdf
- نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2024
- موقع وزارة التربية والتعليم
- نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهرة 2024
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 بالاسم ورقم الجلوس
- رابط نتيجة الشهادة الاعدادية
- نتيجه تالته اعدادي محافظه القاهرة
- رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة بالاسم فقط
- الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة
- مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة