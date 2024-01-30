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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول 2024 “eduserv.cairo.gov.eg”

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة، كشف أيمن موسى، مدير تعليم القاهرة، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، للفصل الدراسي الأول 2023-2024.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول 2024

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.

 كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .

بعد ان قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة باعتماد واعلان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول 2024، تستعد اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لاعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024.

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وكانت محافظة الجيزة قد قامت مساء امس الاثنين باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت ما يقرب من 84%، هذا وتؤكد العديد من المصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة سوف يتم اعتمادها رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 30-1-2024، وسوف نتابع معكم اعلان نتيجة الاعدادية بالقاهرة لحظة بلحظة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

  • تبدأ وزارة التربية والتعليم في تصحيح أوراق الامتحانات بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.
  • عادة ما تستغرق عملية التصحيح والمراجعة حوالي 2-3 أسابيع.
  • من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 أواخر الأسبوع المقبل ويستمر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لما قبل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 10 فبراير المقبل.
  • يمكن للطلاب معرفة نتائجهم إما عبر الإنترنت على موقع الوزارة أو من خلال مدارسهم.
  • يجب على الطلاب حفظ رقم الجلوس للدخول لمعرفة النتيجة عبر الإنترنت.
الجريدة الورقية