رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، ستكون متاحة اليوم على موقع المديرية والبوابة الإلكترونية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المدارس انتهت من عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، وبدأت مرحلة المراجعة، ومن المقرر أن تنتهي المدارس من المراجعة وعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 على المحافظ لاعتمادها.

وفقا للتصريحات من داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فقد تم الانتهاء رسميا من جميع أعمال التصحيح في كافة مراكز التصحيح أمس الاثنين، وحاليا تقوم الكنترولات بكافة اعمال الرصد والمراجعة والتدقيق تمهيدا لاعتماد النتيجة من قبل السيد المحافظ.

وقد أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الأعمال داخل الكنترولات تسير حاليا على قدم وساق ليتم الانتهاء من النتيجة اليوم الثلاثاء، لكي يتم عرضها على السيد المحافظ لاعتمادها واعلانها لجميع الطلاب والطالبات في كافة الادارات التعليمية بالمحافظة.

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وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه من المقرر ان يقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس خلال ساعات استعدادا لإعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

تقام عمليات التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي تجرى لأول مرة بنظام البابل شيت وبعدها يتم رصد ومراجعة الدرجات، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة ولا داعي للقلق او التوتر حيث أن نسبة كبيرة من الطلاب ناجحين مقارنة بالأعوام الماضية، وتقدم لأداء الامتحانات نحو 201209 طالب وطالبة موزعين على 777 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، والجدير بالذكر أنه فور انتهاء الكنترول من التصحيح سيتم اعتمادها ورفعها على المواقع الإلكترونية خلال ساعات من الآن بعد ظهورها رسمي في عدة محافظات منها بورسعيد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024، حيث يتم تقسيم المجموع الكلي السنة الدراسية والبالغ 280 درجة على الفصلين وبالتالي فإن مجموع درجات الفصل الاول 140 درجة مقسمة على النحو التالي: