الفيوم تستعد لوضع حجر الأساس لمصنع يازاكي اليابانية

تستعد شركة "يازاكي" اليابانية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، لوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمنطقة منشأة كمال محافظة الفيوم.

يأتي هذا من خلال الحفل الذي يشهده المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والسيد أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة.

كما يحضر حفل وضع حجر الأساس حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومونينوري يامادا رئيس مجلس إدارة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وهانز ليمنس الرئيس التنفيذي للشركة.

الشركة ستقوم بتصدير 100% من إنتاجها بصادرات متوقعة 100 مليون يورو سنويا، والمشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 500 وظيفة إدارية ومهندسين

وكانت شركة "يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية، قد أعلنت إنشاء مصنع جديد في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 30 مليون يورو، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم مع رئاسة مجلس الوزراء والتي نصت على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 70 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والاسلاك، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمني للتنفيذ.

مصنع يازاكي بالفيوم يوفر 350 فرصة عمل فنية وإدارية

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2024، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد في أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي الشركة والجهات المعنية لتقديم كل الدعم والمساندة للشركة لتنفيذ خطتها الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكداً أهمية جذب واستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومنها شركة "يازاكي" والتي ستدعم تنافسية مصر في مجال صناعة مكونات السيارات.

جدير بالذكر أن شركة "يازاكي" تأسست عام 1941 وتعد أحد أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية الخاصة، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم، ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، وتتخطى مبيعاتها 12.5 مليار يورو سنوياً.