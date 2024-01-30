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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم.. ضعف المياه عن مركز ومدينة البدارى بأسيوط لمدة 24 ساعة

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن ضعف المياه عن مركز ومدينة البداري، وذلك اعتبارا من الساعة 6 مساء  اليوم الثلاثاء الموافق 30يناير، وحتى الساعة 6 مساء الأربعاء الموافق 31 يناير، لمدة 24 ساعة.


وأرجعت الشركة، سبب الضعف نظراً للقيام بأعمال احلال وتجديد خط المياه العكرة قطر 1000مم بمحطة مياه البدارى المرشحة. 


وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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